El Tren Celta entre Vigo y Oporto sufrirá mínimo un año de transbordos en bus por obras desde febrero

Vigo afronta su primer gran fin de semana de afluencia en las luces de Navidad y lo hace sin poder contar con el ferrocarril como aliado. La ciudad recibirá estas jornadas miles de visitantes, especialmente procedentes desde Portugal al celebrar el país vecino el lunes su festivo nacional. Como en ocasiones anteriores, los horarios y problemas de material del Tren Celta hacen que el único servicio entre Galicia y Portugal no sea competitivo pese a conectar las áreas de Oporto, Braga, Viana y Valença con el kilómetro cero de la navidad olívica de forma directa. Y la previsión es que esto irá a peor.

Desde el pasado 17 de agosto las cuatro frecuencias diarias —dos por sentido— entre Vigo y Oporto sufren un transbordo en Viana do Castelo. El motivo es la antigüedad del material móvil, los «camellos» de la serie 592 que tras cuatro décadas han alcanzado su kilometraje máximo. Este jueves Renfe anunció que, junto a un aumento de los tiempos de viaje y otras modificaciones horarias, a partir del 14 de diciembre el trayecto volverá a ser directo entre ambas urbes. Pero esta situación no durará mucho ya que desde el mes de febrero está previsto un corte total en la línea férrea que obligará a realizar parte del recorrido por carretera.

Así lo recoge el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en su Catálogo de Restricciones de la Declaración sobre la Red 2025. Este documento detalla todas las intervenciones previstas en los próximos años en las líneas de su titularidad y sus plazos. En el caso de la línea entre Redondela y Guillarei está prevista su renovación integral con cortes totales entre la estación redondelana y Louredo-Os Valos del 16 de febrero al 3 de agosto. Desde esa fecha se extenderá a la parroquia tudense, clausurando por completo al tráfico este trazado hasta el 18 de febrero de 2027. A ellos se sumará un corte total de un mes entre Guixar y Redondela este febrero.

Comparativa con el bus

De esta forma el Tren Celta y los regionales hacia Ourense y Ponferrada que discurren luego por la línea del Miño se verán obligados a realizar buena parte de su recorrido en autocar. En el caso del Alvia de Barcelona podría desviarse por el Eje Atlántico, tal y como ocurre desde el 16 de noviembre por el descarrilamiento del mercante de Captrain en As Neves. Esta opción reducirá aún más si cabe el atractivo o competitividad del ferrocarril frente a la carretera, sea en vehículo privado o transporte público. A las 2 horas y media de viaje se suma el trastorno de tener que cambiar de convoy o medio con una única frecuencia en la mañana y otra por la tarde-noche, en la mayor parte de casos incompatible con horarios laborales o de vuelos en el aeropuerto de Oporto.

Esta oferta conjunta entre Renfe y Comboios de Portugal contrasta con la de los autocares privados que ofrecen hasta 19 frecuencias diarias por sentido. Operadas por Alsa, Autna y Flixbus, las rutas en autobús cubren 20 horas del día e incluyen el Francisco Sá Carneiro como parada.