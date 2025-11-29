El Gobierno prepara la compra de los trenes del Cercanías gallego para inicios de 2026

Semanas intensas para las altas esferas del ferrocarril en España. Después de que Óscar Puente anunciara el 17 de noviembre el proyecto para elevar a 350 km/h la velocidad máxima del AVE entre Madrid y Barcelona, el ministro de Transportes ha avanzado ya el siguiente paso para hacerlo posible: nuevos trenes.

En una visita institucional a Londres y en la feria Rail Live 2026 celebrada en Madrid esta semana ha reiterado la voluntad de lanzar en el primer trimestre del próximo año el nuevo contrato de compra de material por parte de Renfe. Esta licitación tiene como principal objetivo la Alta Velocidad, solventando las deficiencias detectadas en los Avril, elevar la velocidad punta de su flota o haciéndola crecer para poder competir con plenas garantías y cubrir las nuevas líneas inauguradas en los últimos años. No obstante, el futuro del ferrocarril en Galicia también estará presente con los servicios públicos en el punto de mira.

El papel de Galicia

Este «Plan de compra en el corto plazo» serviría para atender también a las ampliaciones «superambiciosas de Cercanías en Madrid, Rodalies de Catalunya o Málaga, también en Galicia y Valladolid», reseñó Puente en Londres. Para su compra se han establecido contactos con fabricantes europeos como Siemens, españoles como Talgo -quien le mostró sus nuevos convoyes interurbanos- o incluso se ha dejado caer el interés en los modelos chinos, ya que el ministro acudirá al país en las próximas fechas.

El presidente de Renfe, Álvaro F. Heredia, detalló que están a la espera de la llegada de 400 nuevos trenes, pero que «seguramente vendrán más compras, en el Avant tenemos que crecer y seguramente tengamos que comprar trenes para Cercanías y Media Distancia», explicó en una entrevista en la Cadena SER. Es ahí donde se espera que el Eje Atlántico -la línea más usada de este tipo de servicios en toda España- pueda al fin lograr nuevas frecuencias.

El pasado mes de septiembre Óscar Puente explicó en el Congreso el proyecto para el Cercanías en Galicia, una de las condiciones en el pacto de investidura con el BNG. En él perfilaban hasta cuatro líneas repartidas entre A Coruña, Vigo, una global para el Eje Atlántico y otra en el interior. En teoría, el objetivo es «presentarlo antes de que termine el año» al estar muy avanzado.