El tráfico fluye a la espera de la llegada masiva de portugueses
El Concello de Vigo ha marcado este fin de semana en rojo en el calendario como días de «muy alta afluencia». El motivo principal es el puente festivo del que gozan en Portugal entre hoy y el lunes. Por eso se espera que tanto hoy como mañana lleguen a Vigo auténticas avalanchas de ciudadanos del país vecino que vienen a disfrutar del alumbrado navideño. Habrá que ver cómo responde el plan de tráfico elaborado por el Concello para momentos de elevada afluencia. Ayer, pese a ser Black Friday y estar las calles de Vigo a rebosar, lo cierto es que el tráfico fluyó con normalidad a lo largo de prácticamente todo el día salvó momentos puntuales de cierta congestión de vehículos.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025