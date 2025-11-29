El Concello de Vigo ha marcado este fin de semana en rojo en el calendario como días de «muy alta afluencia». El motivo principal es el puente festivo del que gozan en Portugal entre hoy y el lunes. Por eso se espera que tanto hoy como mañana lleguen a Vigo auténticas avalanchas de ciudadanos del país vecino que vienen a disfrutar del alumbrado navideño. Habrá que ver cómo responde el plan de tráfico elaborado por el Concello para momentos de elevada afluencia. Ayer, pese a ser Black Friday y estar las calles de Vigo a rebosar, lo cierto es que el tráfico fluyó con normalidad a lo largo de prácticamente todo el día salvó momentos puntuales de cierta congestión de vehículos.

El tráfico fluye a la espera de la llegada masiva de portugueses