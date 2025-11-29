Siete alumnos de Vigo, premios extraordinarios en ESO y Bachillerato
La Xunta dota su rendimiento con 1.000 euros
REDACCIÓN
Siete estudiantes, una de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y seis de Bachillerato, de Vigo han sido reconocidos con los premios extraordinarios de educación 2024/2025, dotados con 1.000 euros por parte de la Xunta de Galicia.
Tal y como publicaba el DOG ayer, la alumna del IES do Castro, Clara Leiva Castro ha sido la premiada en ESO; mientras que los alumnos Javier Castro de Diego (IES do Castro), Antón Justo Vicente (IES ROU), Manuel Lemos Peixoto (CPR Apostol Santiago), Teresa Saleta Méndez-Benegassi Egerique (CPR San José de Cluny), Laura Rodríguez Izquierdo (CPR Rosalía de Castro) y Clara Sueiro Nespereira (CPR María Auxiliadora) fueron los galardonados en Bachillerato.
