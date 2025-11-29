Santiago aplaza de manera «indefinida» el acuerdo para descentralizar Medicina

Con la orilla ya a la vista, el acuerdo para mantener un solo grado público de Medicina en Galicia con su segundo ciclo descentralizado en Vigo y A Coruña ha vuelto a encallar. El gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela, inmerso en periodo preelectoral, pospone su votación de forma «indefinida» por la oposición que el texto ha suscitado en la facultad compostelana, junto a la que se han alineado las cinco candidatas a su Rectorado y el Consello del Estudantado.

La Xunta le insta a que resuelva sus «tensiones internas» y no haga naufragar definitivamente un acuerdo «complejo», que costó cinco meses consensuar y que logró concitar el acuerdo de las consellerías de Educación y Sanidade, los tres rectores gallegos y el propio decano de la facultad compostelana, José Carreira Villamor.

El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, les advierte que convertir en papel mojado el pacto, alegando que se pretende evitar «la fragmentación de la docencia», podría ser el «principal elemento tractor» para que esta se produzca realmente con la creación de tres facultades.

En un comunicado remitido tras el consello de goberno, la USC anuncia la apertura de un diálogo con la facultad «para tratar de incorporar algunhas desas reclamacións» transmitidas y llegar a «un punto de consenso». El rector compostelano, Antonio López, lo ve «necesario» para que el acuerdo de descentralización sea «válido y teña eficacia». López, en la recta final de su mandato, reivindicó como «moi positiva» la propuesta pactada con sus homólogos de Vigo y A Coruña para que la compostelana se convierta en «a Facultade de Medicina de Galicia».

Sin la aprobación por parte de los gobiernos de las tres universidades, el acuerdo de descentralización no se puede implementar. La Universidad de A Coruña (UDC) fue la primera en dar su visto bueno y la de Vigo (UVigo) preveía hacerlo el lunes. La USC traslada que tratará de llevarlo en la siguiente reunión de este órgano, aunque no le pone fecha.

Este diálogo que se abre ahora con la parte que ha mostrado las mayores reticencias frente a la descentralización coincide en un periodo complejo: la carrera hacia las elecciones en los rectorados de Santiago y Vigo. De hecho, las partes implicadas en la negociación del acuerdo se habían propuesta rubricarlo antes de su convocatoria para evitar contaminarlas. Algo que finalmente no ha sido posible, ya que las votaciones en la USC ya están fechadas para el 12 de febrero y, de ser necesario, el 11 de marzo en segunda vuelta. Este contexto, de hecho, ya ha influido, con la alineación de las cinco aspirantes compostelanas con la postura de la facultad de Medicina a lo largo de esta semana.

nte este situación, manifiesta que «dará continuidad a los trabajos para impulsar una nueva titulación de Medicina». «Desde el inicio consideramos que es la mejor opción para dar respuesta a la demanda existente y avanzar en un nuevo modelo formativo», concluyen.

Tomiño se suma a los tratamientos oncológicos en centros de salud

«Sabemos que as terapias CAR-T son o futuro», destacó ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración de las jornadas conmemorativas de los 30 años de terapia celular en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Para la expansión que se espera en los próximos años, con su uso no solo en patologías hematológicas, sino también en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes, abogó por «concentrar todos los esfuerzos en determinados sitios» donde ya se dispone de los profesionales formados y la tecnología necesaria –Vigo, A Coruña y Santiago—, para valorar más adelante su extensión a otras áreas.El conselleiro alabó el proyecto pionero en los centros de salud de Porriño, Redondela y Ponteareas para administrar tratamientos oncohematológicos, con más de 100 beneficiados. Ha anunciado que se ampliará a Tomiño.Acudió también a la inauguración de la XII Reunión Anual del Grupo Galego de Investigación en Tumores Dixestivos, donde resaltó los buenos resultados del programa de cribado de cáncer colorrectal.

Las universidades de Vigo y A Coruña reactivan la petición de sus propios títulos

El rector vigués: «O texto do acordo xa non é posible»

Ante el nuevo bloqueo a la descentralización de la docencia de Medicina por parte de la facultad compostelana, las universidades de Vigo y A Coruña reactivan sus peticiones para la implantación de sus respectivos títulos. En un comunicado remitido a última hora de ayer, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, considera que «o texto do acordo [para la descentralización] xa non é posible» y adelanta que la institución olívica prevé «seguir a folla de ruta que xa foi acordada». En el anterior consello de goberno de la UVigo aprobó presentar formalmente ante la Xunta la declaración de interés por el grado de Medicina, pero dejarlo en suspenso por el plazo de un mes para dar una prórroga a las negociaciones entre los tres rectores. Superado este plazo y con el pacto convertido en papel mojado, el camino sería reclamar la titulación.«A non aprobación do acordo polo Consello de Goberno da USC deixa sen posibilidade de asinalo ao resto dos interlocutores», señala Reigosa y avanza: «O vindeiro lúns teremos un intercambio de opinións sobre o texto do acordo que xa non é posible, e comunicaremos aos membros do consello de goberno a folla de ruta que imos seguir neste asunto».El rector vigués resalta que la UVigo trabajó «de boa fé e con lealdade institucional» para conseguir el acuerdo, que «establecía un título único de medicina en Galicia, dependente da USC, pero unha responsabilidade compartida polas tres universidades e unha participación equilibrada do sistema de saúde». Destaca que sus dos pilares eran «un calendario estricto que foi moi traballado e o establecemento de unidades docentes locais con participación equilibrada das universidades». Resalta que «era posible grazas a un apoio extraordinario no financiamento por parte da Xunta».La Universidad de A Coruña (UDC) también trasladó ayer su decisión de reactivar la petición de un título propio. A través de un comunicado, lamenta el retroceso que ha provocado Santiago. «Esta decisión supone dejar sin validez muchas horas de trabajo empleadas para encontrar un texto dialogado y consensuado que permitiese aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego», señala. Defiende que desde la UDC actuaron «en todo momento con lealtad al Sistema Universitario de Galicia y respeto institucional por las instituciones que lo constituyen». A