Roban su DNI, sacan 400 euros y cometen un delito penal

El vigués Pablo F. estaba acusado de cometer un delito de hurto en el Corte Inglés de Valencia por valor de 55 euros. Tenía que haberse presentado en el juzgado el 13 de octubre, pero no lo hizo porque no le notificaron. Como resultado fue informado de que tendría que pagar 280 euros de multa.

El problema es que el verdadero Pablo F. nunca cometió tal robo. Pero el número de su DNI sí que figuraba en la ficha policial. Las circunstancias pudieron ocurrir de esta forma porque años antes se lo habían extraviado. Él lo renovó al poco tiempo, supuestamente dejando inhabilitado el anterior, pero todavía no se libró de la multa. Y, por desgracia, la notificación del juzgado no fue el único disgusto que se llevó, sino que supuso más bien el colofón de una desesperante y absurda travesía burocrática.

En 2022 le sustrajeron el documento de identidad cuando se encontraba en Valencia estudiando un máster. Denunció y se hizo uno nuevo. Cuando lo tuvo en su poder se abrió una cuenta bancaria en la que figuraba dicho DNI.

Este verano volvió de nuevo a Comisaría porque se cambió de domicilio y coincidió con que había perdido el último documento que poseía. Con todo, no notificó de inmediato a su caja de ahorros.

El 8 de octubre de este año un hombre (un impostor) acudió a una de las sucursales presentando el DNI que inicialmente había sido robado y solicitó que se registrase como documento vigente. En la sucursal actualizaron los datos sin cotejar la fotografía, la firma o la fecha de emisión. Y pudo retirar 400 euros en ventanilla.

Solo un día después, cuando el verdadero Pablo constató lo que ocurría, informó a su banco de que se trataba de un fraude y presentó una denuncia por suplantación de identidad y retirada no autorizada. El dinero, por ahora, no lo recuperó. «El sistema aceptó un DNI no válido y a una persona con otra cara», lamenta.

Apertura de cuentas

Fue entonces cuando comprobó que su doppelgänger se había abierto otra cuenta en una entidad diferente. El Pablo F. auténtico no dudó en cerrarla de inmediato.

«Después me llama la Policía Nacional de Miranda del Ebro para preguntarme si sabía algo de otros dos depósitos bancarios. Ahora vivo en Barcelona y me recomendaron ir a los Mossos d´Esquadra e informar», relata. Este lunes le llegó una notificación del juzgado de la Ciudad Condal conforme tenía que presentarse. Lo hizo y le notificaron que tenía una condena penal por el hurto que se había cometido en Valencia. «Ahora tengo que reclamar. Si hubiesen comprobado los datos habrían visto que el DNI es robado. El juzgado tampoco lo corroboró porque la persona no se presentó en el juicio rápido. Tengo que contratar a un abogado y a un procurador y pagarles de mi bolsillo. Son gastos que posiblemente tendría que reclamarle a la persona que me está suplantando, pero es probable que se declare insolvente», lamenta.

«Todos los profesionales con los que contacté me dijeron que la administración no me devolvería esos gastos, ¿de qué me vale entonces denunciar?», se pregunta. Ayer acudió a ampliar la denuncia con la esperanza de recuperar sus 400 euros y no tener antecedentes por un delito que jamás cometió.