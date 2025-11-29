Qué hacer hoy en Vigo, sábado 29 de noviembre

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 29 de noviembre de 2025 en Vigo:

«No pasarán»

Una obra creada por Ártika y dirigida por Tito Asorey, se trata de una comedia crítica y contemporánea que sumerge al espectador en un contexto distópico de miedo colectivo y resistencia social. Con un elenco sólido y una puesta en escena impactante, la obra invita a la reflexión sobre los límites de la hospitalidad, la manipulación del discurso colectivo y el peligro de la autodestrucción ideológica.

En la sala Ártika( Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas anticipadas desde 12 euros.

Teatro

«A metamorfose»

Un espectáculo para adultos dentro del programa VigoCultura. Muestra la necesidad de los seres humanos de ser reconocidos, valorados y amados por quienes son, no por lo que producen o aportan. ¿Qué sucede cuando dejamos de ser útiles a la sociedad? ¿O a los demás? ¿Tenemos derecho a cambiar, a transformarnos, en cualquier momento de nuestras vidas?

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas.

«Coaches de choque»

Es un espectáculo de comedia improvisada diseñado para activar al público. Un espectáculo interactivo en el que Oswaldo Digón y Rafa Durán interpretan a dos coaches entusiastas y altamente motivados .

En el Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 20.30 horas.

«Conto de Nadal»

Una obra de teatro familiar de Commedia dell’arte. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens. Está pensada para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

En Aproinppa (Puerta del Sol, Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Bien» con David Puerto

El crowdwork y la improvisación se fusionan a la perfección con la música y el stand-up clásico, creando un ambiente donde el ritmo y la risa van de la mano.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20. 00 horas.

Magia de cerca con Adrián Vega

Es uno de los magos españoles con mayor proyección internacional. Su magia lo ha llevado a los mejores escenarios del mundo, actuando en ciudades como Las Vegas, Chicago y Londres.

En Magia en la Manga (Ferraría, 11). A las 21. 00 horas.

Actos

Vinilos sobre cerámica

El sello de música analógica ANALOGIK DREAMS celebrará la segunda de tres grabaciones en directo de piezas musicales en vinilo y discos cerámicos reproducibles. Se trata de una experiencia pionera que combina experimentación, tecnología analógica, música en directo y trabajo artesanal; una propuesta inusual que contará con la colaboración de Os Lindes.

En RioLagares (Falperra, 16). A las 20.00 horas.

«Poesía en Gaza»

La agrupación Coser a ferida y la editorial Nomelibro Nilointento, imparten un taller para pintar la cubierta de un libro de poemas del autor palestino Nasser Rabah. El dinero recibido será donado íntegramente al poeta, que actualmente vive en un campo de refugiados en Gaza.

En Caja y Papel (Jaime Balmes, 2). Necesaria reserva previa. Entrada a 12 euros.

Música

«Morricone: 100 años de cine»

Concierto homenaje al compositor de la música de películas como: El bueno, el feo y el malo o Cinema Paradiso. Todas las piezas son interpretadas por la Royal Film Orchestra.

En el Mar de Vigo ( Beiramar, 59). A las 19.30 horas.

TT Syndicate

Una de las bandas de R&B de garage más destacadas de Oporto desde 2012.

En la sala Supersonic ( Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

Concierto «Sta Cecilia»

Concierto por Santa Cecilia en el que participan: La coral Santa Eulalia de Donas, Coral de Teis y la coral polifónica María Auxiliadora de Vigo.

En el Templo, parroquia de Mª Auxiliadora, a las 20.15horas.

