El PP pide actuar en las viejas casas de maestro de Canicouva y O Sello
El grupo municipal del PP de Vigo, a través de su portavoz Miguel Martín, afeó o al alcalde Abel Caballero por insistir en reclamar la desafección de las antiguas casas de maestros del CEIP Virxe do Rocío cuando las las antiguas casas de maestros de los colegios Canicouva y O Sello siguen «abandonadas», lamentó su portavoz Miguel Martín.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025