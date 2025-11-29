El PP pide actuar en las viejas casas de maestro de Canicouva y O Sello

El grupo municipal del PP de Vigo, a través de su portavoz Miguel Martín, afeó o al alcalde Abel Caballero por insistir en reclamar la desafección de las antiguas casas de maestros del CEIP Virxe do Rocío cuando las las antiguas casas de maestros de los colegios Canicouva y O Sello siguen «abandonadas», lamentó su portavoz Miguel Martín.