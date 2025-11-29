El policía acusado de violación, suspendido de funciones
El policía local de Vigo para el que el fiscal pide 15 años de prisión por presunta agresión sexual a una joven está suspendido de funciones. Tiene abiertos dos expedientes disciplinarios, uno a raíz de que en 2022 se presentase esa denuncia y otro por la sentencia que lo condenó en 2023 por quebrantar la orden de alejamiento, que «podrán aplicarse cuando finalice el proceso judicial».
