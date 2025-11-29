Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El policía acusado de violación, suspendido de funciones

El policía local de Vigo para el que el fiscal pide 15 años de prisión por presunta agresión sexual a una joven está suspendido de funciones. Tiene abiertos dos expedientes disciplinarios, uno a raíz de que en 2022 se presentase esa denuncia y otro por la sentencia que lo condenó en 2023 por quebrantar la orden de alejamiento, que «podrán aplicarse cuando finalice el proceso judicial».

