Plaza Elíptica revive su época dorada

El año 2000 supuso un antes y un después en el ámbito comercial de Vigo. La apertura del centro de la Plaza Elíptica, con una superficie de más de 40.000 metros cuadrados entre los que se encontraban cines y grandes cadenas de comida rápida como McDonald’s y Pans&Company, provocaron un cambio de paradigma en Vigo. Cientos de personas se reunían allí a diario para ir al cine, tomar algo o simplemente paseando. Tras una dura etapa en el desierto por la feroz competencia que hay actualmente en Vigo, la Plaza Elíptica vuelve a revivir aquellos tiempos.

En los últimos meses, el centro ha recuperado su esplendor. Por las tardes, la primera planta está a rebosar de familias con niños. El motivo es fundamentalmente la apertura de dos locales para la celebración de eventos: los pequeños cuentan con un amplio espacio para divertirse, con parques de bolas incluidos, y los padres los esperan tomando algo en la enorme terraza interior de la cafetería. Otro de los factores que han ayudado a este renacer de la Plaza Elíptica es la buena marcha actual de los cines desde que el operador Tamberlick los ha empezado a gestionar, con varias mejoras y una cartelera más completa que atrae a todo tipo de público.

Otra de las claves son los numerosos eventos que se celebran allí. Entre ellos, destaca la feria de antigüedades y coleccionismo vintage que trajo a la Plaza Elíptica a más de treinta expositores procedentes de varios puntos de España y Portugal y que aglutinó a centenares de personas durante el fin de semana que se celebró.

Y los próximos 4, 5, 11 y 12 de diciembre, Plaza Elíptica acoge la tercera edición del Vintax Market, un espacio donde la creatividad y la responsabilidad se dan la mano. Durante estas cuatro jornadas, los visitantes podrán descubrir ropa de segunda mano, accesorios artesanales y propuestas de diseñadores comprometidos con la moda ética. De 12.00 horas a 20.30 horas, este mercado promete ser un plan diferente para quienes buscan regalos con alma o redescubrir el valor de las propuestas respetuosas con el medioambiente.

«Es una alegría ver así el centro comercial», asegura su gerente, Marcos Martínez, que explica que al menos organizan una exposición o feria una vez al mes.

Aunque el centro comercial Camelias fue el primero en levantarse en Vigo, lo cierto es que Plaza Elíptica fue el primer gran área comercial con grandes cadenas de comida y cines. Tras los primeros años de auténtico bum, la crisis financiera y la apertura del centro comercial Gran Vía se llevaron por delante numerosos negocios de Plaza Elíptica, como el propio McDonald’s, y el consiguiente éxodo masivo de visitantes al Gran Vía. Por aquel entonces también cerraron durante un año los cines tras la quiebra del operador que los gestionaba, Cinebox.

«Atravesamos momentos muy complicados, tanto por aquella crisis como por la competencia que fue abriendo en Vigo. Recuerdo que teníamos casi cerrada una gran firma comercial que se acabó echando atrás», apuntan desde la gerencia. Precisamente, han decidido cambiar de modelo hacia comercios más cercanos y locales al ser conscientes que las grandes firmas ahora mismo solo tienen ojos ya sea para Vialia o para Gran Vía.