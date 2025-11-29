Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras ferroviarias de la Plisan, en hora

Las obras ferroviarias de la Plisan, en hora | FDV

Las obras ferroviarias de la Plisan, en hora | FDV

Las obras del apartadero ferroviario de la Plisan, en As Nevas, avanzan a buen ritmo, tal y como comprobó el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, quien visitó la zona y apremió que se están cumpliendo los plazos” en la ejecución de una obra «brutal».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents