Os Ninguéns urge que se ponga el foco en el sinhogarismo

Os Ninguéns urge que se ponga el foco en el sinhogarismo

PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

La asociación Os Ninguéns constata que hay personas viviendo en la calle porque no existen recursos suficientes para darles atención. Piden al Concello que se siente con la Xunta a negociar. Ayer hicieron una protesta teatralizada en O Calvario para impactar a cerca de este drama social.

