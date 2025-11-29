La Navidad de Vigo no encoge... ni con la lluvia

Vigo está a rebosar. A rebosar de luces, de mercadillos, de adornos, de planes de ocio y también de visitantes. Efecto todo de la Navidad. Masiva. Resistente al éxito, pero también a la lluvia. Decenas de miles de personas volvieron a vestir las calles de la ciudad de un ambiente que ya forma parte de su ADN. Y así lo quiso poner en valor el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien reivindicó que los hoteles, no solo de la ciudad, sino también de municipios colindantes, están prácticamente al cien por cien de ocupación. « Su nivel es del 99%; todo completamente lleno, también en todos los municipios del entorno», subrayó.

Esta situación de afluencia superlativa se acrecentó con la celebración también esta semana del Black Friday, que si bien no se traduce en ocupación, sí en compras y en comercio para la ciudad. «Esto es movilización; y el 1 de diciembre se celebra en Portugal el día de la Restauración y es festivo así que habrá un número muy importante de visitantes del país vecino», añadió Caballero.

A los adornos que ya protagonizaron el encendido hace dos fines de semana se sumaron en las últimas jornadas la puesta en marcha del árbol de Navidad en el Pazo de Castrelos, la pista de patinaje sobre hielo de Samil o los mercadillos de Vialia y Bouzas –a mayores del ubicado en Plaza Compostela–.

Todo esto ha motivado que desde el Concello se pusiera ya en marcha el plan de Tráfico por el centro de la ciudad, con cortes de calles, cambios de sentido y un fuerte dispositivo policial para coordinar los miles de desplazamientos y circulación ordinaria que vivirá la ciudad en las próximas semanas, y que se recrudecerá cada fin de semana.