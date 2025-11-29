Libres los tres detenidos por el narcopiso vigués y la heroína de Gondomar

El golpe policial asestado en la calle Carmen de Vigo con la desarticulación de un narcopiso ha tenido un corto recorrido judicial. Los tres detenidos en la operación, donde además se incautó medio kilo de heroína en una vivienda de Gondomar, fueron puestas en libertad por el juez de guardia –la Fiscalía no pidió prisión– con la única obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado.

Como publicó FARO en exclusiva, la Policía Nacional desmanteló el jueves un narcopiso en calle Carmen, en Traviesas, así como uno de sus principales puntos de suministro, una casa de Gondomar donde se localizó medio kilo de heroína «lista para ser distribuida».

Como resultado del operativo se detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo en funciones de guardia, los tres quedaron ayer en libertad, decisión que, dada la elevada cantidad de heroína incautada, desmoraliza a los efectivos que tantos meses dedicaron a la investigación en torno a este narcopiso.

Que los esfuerzos policiales por combatir estos narcopisos —15 desarticulados este año— carezcan de recompensa judicial ya es una dinámica habitual. Para desesperación de los agentes, de los 25 arrestados este año relacionados con estos inmuebles, solo uno permanece en prisión provisional.