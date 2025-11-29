Colas de hasta dos horas para vacunarse en el Álvaro Cunqueiro

La jornada extraordinaria de vacunación frente a la gripe y el COVID de este fin de semana en los grandes hospitales obtuvo en la mañana de hoy en el Álvaro Cunqueiro más éxito del que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) esperaba. Los usuarios tuvieron que esperar una cola de hasta dos horas de pie para poder inmunizarse.

En el Área Sanitaria de Vigo están citadas 5.000 personas de entre 60 y 69 años entre el sábado y el domingo, lo que arroja una media de 1.250 citaciones por cada turno de cuatro horas de vacunación. Al de la mañana de hoy acudieron 375 personas. Cincuenta de ellas lo hicieron sin estar llamadas o estándolo para otro día.

El Sergas justifica que «hubo mucha concentración en una franja horaria determinada» y asegura que por la tarde, en cambio, la gente llegó a cuenta gotas. Atribuye las esperas de la mañana a las personas que acudieron sin cita o que no atendieron a la hora señalada en el SMS. Piden a la población que lo respete para evitar estos inconvenientes.

Dos puestos de vacunación

Para atender a los 5.000 citados, el Sergas ha dispuesto a una administrativa y cuatro enfermeras por turno. Estas últimas se organizan en equipos de dos para agilizar la introducción de datos en los ordenadores. Cada puesto pinchó a una media de 45 personas por hora esta mañana. No daban abasto. «Ni he ido al baño», señalaba una. Prolongaron el turno renunciando a la pausa de dos horas de la comida para poder desatascar el hall del Álvaro Cunqueiro. Poco después del mediodía, la cola se prolongaba por el pasillo del hospital hasta la altura de la vela B.

María del Carmen Rodríguez es una de esas personas que no tenía cita para el sábado. Era para el domingo, pero tenía un buen motivo para adelantarse. Su marido estaba convocado hoy y decidieron ir juntos. Se desplazaban desde Arbo. Tras acudir cinco veces al Ifevi, esperaban que esta vez ya les tocara el centro de salud. «Una pena». Pero no les desmotivó: «Salva vidas». Elena Segura y Fernando Bravo estaban en la misma situación. «En el Ifevi no teníamos este problema, las colas eran largas pero muy ágiles», recuerdan. No faltan a una. «Hay que vacunarse, por mi madre, por mis nietos, por todos los demás».

A Camila, que llevaba una hora esperando y aún le quedaba un buen rato, le convenció una hija: «Las vacunas las hacen por algo». Lo que no se esperaba era encontrarse con esa situación. «Es una vergüenza», coincidían en repetir otras personas a lo largo de la cola.

Ensayo

Además de las vacunas del COVID y la gripe, un tercer puesto ofrecía entrar en el ensayo clínico de la eficacia de la inmunización frente al virus respiratorio sincitial. Es un proceso algo más largo que los otros pinchazos, ya que la enfermera tiene que explicar los detalles a los usuarios, recoger sus datos y autorización, pero dura apenas 5 minutos. Esta mañana en el Cunqueiro logró captar una treintena.

El Sergas decidió hacer este llamamiento ante el inicio adelantado de la epidemia de gripe y la afectación que está produciendo en otras comunidades. En Galicia la ola todavía tiene una intensidad baja, con difusión local, pero tendencia creciente. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ve «controlada» la situación, pese a que admite que «probablemente habrá puntualmente tensiones» en los servicios de Urgencias y en la atención hospitalaria.

El conselleiro también indicó que uno de los motivos por los que se han convocado estas dos jornadas de vacunación en hospitales es porque la inmunización de la población no lleva un ritmo «apropiado». El Área Sanitaria de Vigo es la que arroja los porcentajes más bajos. Precisamente de los sexagenarios —que son los convocados al Cunqueiro— está vacunado un 20%, menos de la mitad que A Coruña. Solo se ha llegado a un 54% entre los septuagenarios —12 puntos menos que la siguiente más baja, Pontevedra— y a un 74% en los mayores de 80 —también el farolillo rojo y a 9 puntos de la tasa más alta, de A Coruña—.