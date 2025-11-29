La cantante viguesa Antía Pinal deslumbra en 'La Voz' y avanza a la semifinal tras una actuación emotiva

Una nueva pica de la cantante viguesa Antía Pinal en el escenario de 'La Voz'. La joven artista pisaba tras varias semanas las tablas del talente, después de ser Robada por Pablo López, y el resultado no le pudo ser más propicio. El cambio de equipo por decisión del coach malagueño le reportó el privilegio de pasar directamente a los directos del programa, y evitar así el Asalto Final, fase previa que daba una segunda oportunidad para llegar a esta recta final, ya en vivo, a otros participantes descartados.

Anoche, los 16 participantes que superaron todas las cribas, incluida la joven gallega, se disputaron en la fase de los directores el pase a la semifinal. Y sí, Antía está entre los 8 artistas que continúan en el programa.

La concursante escogió ‘Muero’, de Kany García y Alejandro Sanz, una pieza intensa y profundamente emotiva que se adaptó a la perfección a su manera de cantar.

Desde los primeros compases, Antía aportó al escenario una mezcla de ternura y sinceridad. Con una voz nítida, gran dominio técnico y una interpretación muy sentida, logró crear una atmósfera íntima y cargada de emoción, firmando así uno de los momentos más destacados de la velada.

La votación del público fue una de las más ajustadas de la noche, pero finalmente Antía se convirtió en la artista más votada, asegurando su paso a la segunda semifinal.

Natural de Vigo y estudiante de Arquitectura en A Coruña, Antía se ha hecho conocida en Galicia por su voz en las calles: era habitual verla actuar en la zona comercial de Príncipe, en Vigo, y en otras ciudades gallegas, acompañada de un pequeño equipo de sonido y un característico carrito de la compra violeta. Su actividad como cantante callejera la convirtió en un rostro familiar para vecinos y turistas antes de dar el salto a la televisión nacional.