El BNG de Vigo exige al Concello firmar el conveni para la reforma de piscina de Tei
REDACCIÓN
El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de Vigo ha exigido a la Diputación de Pontevedra firme «hoxe mesmo» el convenio para financiar la reforma de la piscina de Teis. El grupo municipal acusa también al Gobierno local y provincial de utilizar como «rehenes da súa disputa partidista infantil e estúpida» a 1.500 vecinos y vecinas que llevan lleva 42 meses con la instalación cerrada.
«Non pode ser que decisións caprichosas e teimas personalistas impidan un acordo necesario en favor da cidade e do barrio de Teis», explica Xabier P. Igrexas. El edil afirmó que este «acordo tan necesario» para Vigo y para el barrio de Teis «non pode estar no aire por decisións caprichosas e manías personalistas», concluyó el edil nacionalista.
