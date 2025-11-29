Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Vigo exige al Concello firmar el conveni para la reforma de piscina de Tei

REDACCIÓN

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) de Vigo ha exigido a la Diputación de Pontevedra firme «hoxe mesmo» el convenio para financiar la reforma de la piscina de Teis. El grupo municipal acusa también al Gobierno local y provincial de utilizar como «rehenes da súa disputa partidista infantil e estúpida» a 1.500 vecinos y vecinas que llevan lleva 42 meses con la instalación cerrada.

«Non pode ser que decisións caprichosas e teimas personalistas impidan un acordo necesario en favor da cidade e do barrio de Teis», explica Xabier P. Igrexas. El edil afirmó que este «acordo tan necesario» para Vigo y para el barrio de Teis «non pode estar no aire por decisións caprichosas e manías personalistas», concluyó el edil nacionalista.

