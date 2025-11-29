Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige firmar el convenio para la obra de la piscina de Teis

El BNG de Vigo exigió a la Diputación de Pontevedra firme «hoxe mesmo» el convenio para financiar la nueva piscina de Teis. El grupo acusa también al Gobierno local y provincial de utilizar como «rehenes da súa disputa partidista infantil» a 1.500 vecinos que llevan lleva 42 meses sin instalación.

