Así afecta a los aeropuertos gallegos la crisis de los A320 de Airbus, el avión con 2,4 millones de viajeros este año

Con más efectos por el temporal que por cualquier crisis de la aviación a nivel mundial. Los aeropuertos gallegos mantienen la normalidad este sábado 29 de noviembre horas después de que Airbus ordenase detener los vuelos de más de 6.000 aviones A320, el más utilizado a nviel mundial. A estas alturas de la jornada las terminales de Peinador, Alvedro y Lavacolla no han registrado ninguna cancelación y solamente el vuelo Santiago-Lanzarote-Santiago ha sufrido una demora significativa de una hora.

La advertencia lanzada de la mano de la AESA incluye al resto de variantes de esta «familia» aeronáutica, incluyendo desde los A319 de 140 plazas hasta los A321XLR que permiten cruzar el oceano Atlántico con un avión de un solo pasillo. En total, más de 2,4 millones de pasajeros han aterrizado o despegado de Galicia en lo que va de año con este tipo de aeronaves.

Advertencia de la EASA sobre la incidencia en la familia A320 de Airbus / EASA

Esta serie de modelos es una de las más habituales en las tres terminales gallegas al cubrir destinos como Madrid, Barcelona, Londres, Ginebra o París. En el aeropuerto de Vigo un total de 350.370 viajeros la han usado este año, mientras que en el de A Coruña la cifra asciende a 611.443 hasta el 31 de octubre. El aeródromo de Santiago es el principal afectado por esta incidencia, ya que 1,44 millones de viajeros -casi la mitad del total- lo hicieron en este modelo.

De hecho la única afección por el momento la ha sufrido el avión EC-ODM que inició la jornada cubriendo la ruta entre la capital gallega y Lanzarote. Tanto a la ida (VY 3137) como a su regreso (VY3136) sufrió un retraso de más de 60 minutos en el despegue y aterrizaje. Las seis frecuencias programadas en Alvedro esta mañana han aterrizado con absoluta normalidad.

En el caso de Vigo sí que se ha desviado un jet chárter procedente de Oslo, si bien era un Learjet 45 que tuvo que tomar tierra en Santiago por el temporal que azota las Rías Baixas. Las otras siete operaciones de aterrizaje pudieron realizarlo en Peinador, sufriendo una ligera demora de 20 minutos dos de Iberia procedentes de Madrid.

Al sur del río Miño y en el que es referencia para miles de gallegos, en el aeropuerto de Oporto ha habido retrasos de relevancia en dos vuelos con aviones de la familia A320 procedentes de Atenas y Lisboa operados por Aegean y TAP Portugal.

Iberia e Easyjet mantienen la operativa

«Iberia está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura», anuncia, garantizando que «la operación de este sábado no va a sufrir disrupciones, no habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo». «Iberia irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas», concluye la compañía.

La compañía de IAG se une así a las pocas que no han sufrido afecciones de calado en las últimas horas. La primera en solventar la crisis fue Easyjet, quien en un reporte emitido a última hora del viernes afirmó haber finalizado la actualización ya de sus A320. En ese sentido aseguró que «planea operar su programa de vuelos del sábado con normalidad e instó a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos a través del rastreador de vuelos», según informó Reuters. Otros casos, como Air France, han tenido que cancelar al menos 35 operaciones.

Esta actualización del software en el «timón» del avión se realiza con un Portable Data Loader (PDL) que actúa de una forma similar a un pen drive. Todo el proceso en la cabina tarda unos 15 minutos, si bien en compañías con cientos de aeronaves como Vueling o Wiz Air puede requerir varias horas.

El origen de la incidencia

En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.

El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que "ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo", indicó Airbus sin dar más precisiones.

Estos problemas fueron detectados a raíz de un incidente que tuvo lugar el pasado 30 de octubre en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, en Nueva Jersey, que tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, tras perder altura de forma brusca.

El fabricante aseguró que ha enviado una alerta a todas las compañías afectadas por este problema para implementar la protección de los sistemas afectados y garantizar la seguridad de la flota.

Reconoció que la puesta en marcha de esas recomendaciones "provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes", por lo que pidió disculpas a los afectados.