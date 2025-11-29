Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 1.000 cruceristas planta cara a la lluvia en Vigo

El Bolette llegó este sábado a puerto olívico

El Bolette hoy en Vigo.

El Bolette hoy en Vigo. / Alba Villar

Francisco Díaz Guerrero

No tuvieron suerte con el tiempo los 1.055 pasajeros del crucero británico Bolette, que amaneció en el puerto de Vigo este plomizo sábado. El renovado buque que data de 2000 cuando fue estrenado por la Holland America Line con el nombre de Amsterdam, arribó procedente de La Gomera dentro de un recorrido de dos semanas a Madeira y Canarias desde Liverpool.

El Bolette, fue consignado por Pérez y Cía. y navega tripulado por 606 personas. Su escala cerró el tráfico de cruceros del mes de noviembre que sumó siete atraques y el desembarco de 16.000 cruceristas y 6.500 tripulantes.

 Las misma consignataria informó que debido a nuevas huelgas portuarias en Portugal, los cruceros Iona y Amera vendrán a Vigo el próximo 4 de diciembre al cancelar sus atraques previstos para ese día en Lisboa.

