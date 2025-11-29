Más de 1.000 cruceristas planta cara a la lluvia en Vigo
El Bolette llegó este sábado a puerto olívico
No tuvieron suerte con el tiempo los 1.055 pasajeros del crucero británico Bolette, que amaneció en el puerto de Vigo este plomizo sábado. El renovado buque que data de 2000 cuando fue estrenado por la Holland America Line con el nombre de Amsterdam, arribó procedente de La Gomera dentro de un recorrido de dos semanas a Madeira y Canarias desde Liverpool.
El Bolette, fue consignado por Pérez y Cía. y navega tripulado por 606 personas. Su escala cerró el tráfico de cruceros del mes de noviembre que sumó siete atraques y el desembarco de 16.000 cruceristas y 6.500 tripulantes.
Las misma consignataria informó que debido a nuevas huelgas portuarias en Portugal, los cruceros Iona y Amera vendrán a Vigo el próximo 4 de diciembre al cancelar sus atraques previstos para ese día en Lisboa.
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle