El violador de Travesía ya está en España tras ser detenido y extraditado desde República Dominicana

Miguel Ángel Wilson Aquino, uno de los dos condenados por la violación grupal de la que fue víctima una joven de 18 años en un piso de la Travesía de Vigo ya está en España. Más de dos meses después de ser detenido en Republica Dominicana, se completó esta mañana. Ahora todo apunta a que la comparecencia de prisión tendrá lugar en Madrid y después Vigo la ratificaría.

Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado a 11 años y medio de prisión por la agresión sexual. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El arresto se produjo en San Pedro de Macorís, municipio del sureste dominicano ubicado a orillas del mar Caribe, entre la capital Santo Domingo y Punta Cana, popular enclave turístico situado a poco más de 100 kilómetros. Concretamente, lo sorprendieron en el barrio de Restauración mientras se desplazaba, según informaron las autoridades del país, en una «jeepeta» CRV (vehículo todoterreno) de color plateada. Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del país la que, recibido el requerimiento por parte de las autoridades españolas, ordenó su captura «con fines de extradición». Y dicha detención la materializaron en una labor conjunta entre agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste y oficiales de la OCN Interpol Santo Domingo.