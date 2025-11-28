Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»

Un balcón de un tercer piso se desplomó en las últimas horas en un edificio de la plaza de Compostela, en pleno centro de Vigo, a escasos metros del mercadillo de Navidad que estos días llena de gente la zona.

El desprendimiento se produjo este viernes, sobre las 20.40 horas, en la fachada de un inmueble histórico, situado en el número 15 de la plaza, frente a una de las entradas al recinto navideño. La estructura cayó sobre la calle, entre el asombro y el susto de las numerosas personas que se encontraban en ese momento en los alrededores, atraídas por las luces y los puestos del mercadillo.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local y del servicio de Bomberos, que acordonaron la acera y revisaron el estado del resto de la fachada para descartar nuevos desprendimientos. También se personaron los servicios sanitarios de urgencia por si fuera necesaria su intervención.

El tercer piso del edificio, ya sin el balcón que se desprendió este viernes. / Cedida

Parece que la caída del balcón no ha provocado heridos ni daños materiales, según fuentes policiales, aunque la gran afluencia de público en la plaza de Compostela hace que los presentes hablen de que «pudo haber sido una desgracia» de mayores dimensiones.

Cuando la balaustrada se desprendió fue amortiguada por una lámina de aluminio que cubría la marquesina del parking sobre el que se eleva este edificio. El peso de este balcón antiguo de hierro llegó a doblar esa placa al caer, y se desvió hasta la cafetería que está situada al lado de esas plazas de garajes del aparcamiento Roma, donde había personas sentadas en su terraza.

El balcón cayó desde el tercer piso sobre la marquesina del parking Roma y llegó a desgarrar una placa de aluminio que afortunadamente amortiguó el golpe en su caída hasta la acera. / Cedida

Técnicos municipales deberán ahora evaluar la seguridad del edificio y determinar las causas del desprendimiento, en un entorno que estos días registra una de las mayores concentraciones de peatones de la ciudad por la celebración de la Navidad.