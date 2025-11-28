La residencia de la tercera edad en la ETEA se activa con el objetivo de abrirla en 2027

Fumata blanca para arrancar uno de los proyectos estrella de la Xunta para Vigo, el de la construcción de una residencia de mayores con 150 plazas públicas en parte de los terrenos de las antiguas instalaciones de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA), una actuación en la que va de la mano de la Fundación Amancio Ortega, entidad promotora, que arrancará la próxima semana las obras para la construcción del equipamiento. Así lo trasladó el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, garantizando que, «una vez resueltos todos los trámites que faltaban, ahora toca pisar el acelerador para que pueda ser una realidad cuanto antes».

El objetivo, según trasladan fuentes del Gobierno gallego, es que la futura residencia pueda estar concluida en verano de 2027, dado que el plazo de construcción de este tipo de equipamientos suele rondar los 18 meses, tal y como se ha demostrado en el resto de geriátricos impulsados por la Fundación Amancio Ortega en las restantes ciudades gallegas, con una inversión global de 180 millones de euros en la Comunidad.

Vigo es la última urbe de la Comunidad en arrancar con la construcción del centro de mayores prometido por el Gobierno gallego, ya que han existido importantes discrepancias entre Xunta y Concello por la ubicación escogida, al manifestar reiteradamente el alcalde vigués, Abel Caballero, que la ETEA no es un lugar adecuado para un equipamiento de estas características. Continúa, además, en stand by el convenio entre Xunta, Concello y Zona Franca para actuar en el denominado ámbito PS-1 de la ETEA, que incluye la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la plaza de armas o la urbanización del vial principal, actuación que es imprescindible para permitir la puesta en servicio de la residencia de mayores.

Sin embargo, aunque esta rúbrica sigue pendiente, la Xunta no ha querido esperar más y aprovechando los avances en la urbanización que está realizando en el sector PS-6 de la ETEA, terrenos en los que se levantará el geriátrico, ha resuelto toda la tramitación administrativa para permitir ir avanzando en la misma.

Así, hace unas semanas, el Consello da Xunta abordaba la modificación urbanística del proyecto sectorial para la agrupación de dos parcelas, un cambio sin el que hubiera sido imposible construir la residencia en los términos previstos por la Fundación Amancio Ortega, que se hubiera visto obligada a hacer todas las habitaciones dobles para alcanzar las 150 plazas. Ahora, con esa modificación urbanística, se concentra la edificabilidad y se gana también espacio para habilitar un gran jardín para los usuarios.

La Xunta, con el objetivo de arrancar ya las obras la próxima semana, ha remitido toda la documentación al Concello con el objetivo de poder avanzar en el convenio pendiente para acompasar todos los movimientos y evitar otro bloqueo en el futuro.

El centro de mayores en la ETEA contará con la tecnología más avanzada en el campo de los cuidados. Además de la zona residencial y atención médica, tendrá servicios de peluquería, podología, salones sociales, espacios de convivencia, comedor o cocina.