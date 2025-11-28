La renovada piscina de Teis podría estar finalizada «antes de lo previsto»
V. C.
Pese al ruido político a su alrededor la recuperación de la piscina de Teis continúa «a buena velocidad», algo que permitiría «abrirla antes de lo que teníamos previsto». Así lo avanzó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien aseguró que la obra se ejecutará con o sin apoyo de la Deputación de Pontevedra. Ambos organismos se han acusado mutuamente de dilatar la firma del convenio de financiación.
La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, reiteró su apoyo para firmar antes del 31 de diciembre el texto y cuestiona el papel del regidor. «Si hasta el momento ha firmado incontables convenios públicamente, ¿por qué ahora de repente no quiere?», ironizó.
Los trabajos en la piscina incendiada en mayo de 2022 arrancaron en julio con un plazo de 18 meses, por lo que podría estar lista antes de que acabe 2026.
