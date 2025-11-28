Rebelión por la futura oficina judicial: «Es un desastre»

Cuando solo falta un mes para que arranque la nueva gran oficina judicial del Tribunal de Instancia de Vigo, medio centenar de funcionarios convocados por Alternativas na Xustiza se concentraron ayer ante la Ciudad de la Justicia de Vigo para mostrar su rechazo a esta reforma. “Es un desastre “, resumió Pablo Valeiras, portavoz del sindicato, que denuncia que echará a andar sin medir las cargas de trabajo y con el único fin de “ahorrar dinero”, lo que irá en detrimento de los trabajadores y “en definitiva” de la ciudadanía.

El sindicato denuncia que esa oficina judicial supondrá la eliminación de todos los funcionarios de refuerzo y del servicio de apoyo. Y que solo se creará una nueva plaza en violencia de género, «insuficiente» para dar cobertura al segundo juez o jueza de esta materia que tendrá Vigo. Sobre los tres grandes servicios generales que darán forma a la oficina, el de ejecución dicen que estará “infradotado”, lo que supondrá “que las sentencias no se ejecuten o se tardará en darle cumplimiento”.

Otra crítica es que no estará preparado a tiempo el programa informático «Atenea». Acusan a la Xunta de «imponer» en vez de «negociar» y sostienen que las nuevas jefaturas entre funcionarios «es la fórmula para dividirnos»: «Pretenden que trabajemos como en Citroën, ese es el futuro».