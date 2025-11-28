Plan de tráfico especial desde hoy hasta el lunes por la noche

El Concello activa este fin de semana y el lunes —festivo en Portugal— el nivel de restricciones de tráfico más alto del Plan especial de movilidad por la Navidad. Se esperan muchos visitantes atraídos por la decoración y las compras, con descuentos por el Black Friday. Entre los cambios más llamativos, destaca el cambio de sentido de la calle Cervantes: será descendente de Urzáiz hacia Alfonso XIII.

Como avanzó el alcalde, Abel Caballero, se espera un «lleno total» en la ciudad los próximos días. La ocupación hotelera rozará el 100%, según destacó.