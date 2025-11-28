Plan de tráfico especial desde hoy hasta el lunes por la noche
El Concello activa este fin de semana y el lunes —festivo en Portugal— el nivel de restricciones de tráfico más alto del Plan especial de movilidad por la Navidad. Se esperan muchos visitantes atraídos por la decoración y las compras, con descuentos por el Black Friday. Entre los cambios más llamativos, destaca el cambio de sentido de la calle Cervantes: será descendente de Urzáiz hacia Alfonso XIII.
Como avanzó el alcalde, Abel Caballero, se espera un «lleno total» en la ciudad los próximos días. La ocupación hotelera rozará el 100%, según destacó.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral