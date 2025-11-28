El Náutico recupera el servicio de hostelería en sus sedes de Vigo y Nigrán
En el local de Vigo, tanto la cafetería como el restaurante funcionarán el 1 de diciembre; en Nigrán, el día 13
R.V.
El Real Club Náutico de Vigo volverá a ofrecer un servicio de hostelería, tanto cafetería como restaurante, en sus sedes de Vigo (edificio social de As Avenidas) y de Nigrán (ciudad deportiva de A Barcalleira, Los Abetos). Así, el próximo lunes en Vigo y a partir del día 13 en las instalaciones de Nigrán la hostelería del club que preside Toné Pérez, recupera un servicio «de calidad», que perdió hace casi un año por las pérdidas económicas que suponía para la entidad.
Una empresa externa
El Náutico ha cedido la gestión de ambos locales a una empresa externa especializada. «Como mínimo ya no perderemos dinero y mejoramos el servicio con un empresa con experiencia y recursos», explica su presidente.
Y es que tras el acuerdo con Abanca el año pasado, el Náutico está obligado a cumplir a rajatabla un plan de viabilidad económica. La junta directiva que encabeza Pérez se ha propuesto cumplir con el mismo sin la merma de servicios y con una gestión «más ágil e imaginativa» que redunde en sus socios y en acercar el club a la ciudadanía.
