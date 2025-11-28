Minuto de silencio en comisaría por el agente muerto en Valencia

Policías nacionales guardaron ayer un minuto de silencio ante la comisaría viguesa en recuerdo de Carlos, el policía que murió en Valencia por una brutal agresión al intentar evitar un robo. En un acto que trajo a la memoria el fallecimiento de Vanessa en 2014 en Vigo en un atraco bancario, los sindicatos JUPOL, CEP y SUP aprovecharon el homenaje para exigir cambios legislativos y más protección frente a las agresiones