Martín Pacheco, cónsul de Venezuela en Vigo: «No tenemos miedo a Estados Unidos, nos vamos a defender»

Martín Pacheco es el cónsul de Venezuela en Vigo desde hace siete años, pero asegura que los medios nunca se interesaron por él. Está convencido de que el gobierno de Maduro va a perdurar, inamovible a invasiones, ataques o bloqueos. Con la Constitución en mano, afirma que no hacen más que cumplir las normas.

Venezuela tiene cerrado el espacio aéreo. Nadie entra ni sale, ¿hasta cuándo va a perdurar la situación?

El que quiera regresar a Venezuela puede hacerlo. Tenemos un programa que se llama «Vuelta a la Patria» con el que ayer mismo llegó el avión número 92 desde Estados Unidos, con cientos de pasajeros y dos niños cuyos padres habían sido deportados.

Estados Unidos justifica que sus ataques son parte de la lucha contra el narcotráfico. Además afirman que Maduro es el líder del Cártel de los Soles.

Es ficticio, una mentira que se inventaron con la intención de entrar a Venezuela, invadirla y apoderarse del petróleo. Ese al final es el propósito. Es una patraña lo de que Maduro es el jefe del cártel. Desde que llegó Chávez al poder lo que se ha hecho es combatir el narcotráfico en todas sus manifestaciones. Los ataques son provocaciones permanentes de los Estados Unidos.

El cónsul venezolano enseña un artículo de su Constitución. / Pedro Fernández

¿Qué va a pasar si Estados Unidos interviene y entra en Venezuela?

Estamos preparados para defendernos, a nuestra soberanía y a nuestra libertad. No tenemos miedo. Con todo, no vemos la posibilidad de que lo hagan.

Se habla de que se está rearmando al pueblo, haciendo milicias.

La milicia bolivariana consta de ocho millones de venezolanos armados. Fue creada mediante una ley. No se está rearmando al pueblo, sino que ya lo estaba, a todo tipo de niveles sociales. Además tenemos el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La oposición habla de que hay un millar de presos políticos que siguen en cárceles del país.

En Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos. Muchos han cometido delitos, como por ejemplo, incitar a la invasión, que es una traición a la patria en todos los países del mundo. En Venezuela somos muy respetuosos de la Constitución y de las leyes, no existe pena de muerte, no existen desaparecidos, tampoco perseguidos.

¿No detecta mucha oposición al régimen entre sus compatriotas que vienen a Vigo?

Venezuela lleva sometida desde 2014. El bloqueo es mediático, financiero, económico, comercial y es personal. Hay una evidente crisis y la gente viene buscando mejores condiciones de vida. Muchos, un 60% son retornados. También hay quien viene porque no está de acuerdo con Maduro y a quien quiere regresar se le pone un avión. Otros sí lo están y simplemente quieren cambiar su situación económica porque es muy duro estar en un bloqueo y sobrevivir solo con la producción venezolana, con autoabastecimiento.