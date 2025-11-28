Marinetea celebra su «Gran Noche» musical: de Nino Bravo a ABBA en su XXV gala-concierto

Tradición y modernidad se dieron cita este jueves en un escenario que trasciende ya al mundo de los videojuegos. La Asociación de Marineros de la ETEA y la Armada, Marinetea, celebró ayer su XXV Gala Concierto en el Teatro Afundación de Vigo. El certamen contó con Unidad de música de la Escuela Naval Militar de Marín y otras cuatro entidades de la ciudad y su área metropolitana: el Coro de la Agrupación Musical de Vincios, Coral Polifónica Ventos do Val de Mos, Coral Alborada de Cabral y Banda de Gaitas Charamuscas da SC Helios de Bembrive.

Esta entidad fue la encargada de la apertura del programa, dando paso a la interpretación por parte del orfeón Santa Cecilia de tres clásicos: Hallelujah de Leonard Cohen, Chiquitita de ABBA y Mi Gran Noche de Raphael. Después tomó el testigo la banda de música dirigda por el capitán Juan Luis Costas Martínez (Vigo, 1983), quien trató de acompasar las palmas del público con los temas más conocidos interpretados por los distintos orfeones. En el repertorio figuraron las banda sonora de La vida es Bella y Doctor Zhivago, La Calesera o La Banderita en los temas patrios más tradicionales y un trinomio de Nino Bravo: Noelia, Un beso y una flor y Libre. Clausuró la parte musical el himno de Marinetea.

Entrada de la banda de gaitas en el Teatro García Barbón para el XXV concierto de Marinetea / Pablo Hernández Gamarra

Distinciones civiles y miitares

Durante el acto se entregaron distinciones a Ventos do Val de Petelos, el Cuerpo de Bomberos de Vigo, el cuerpo de la Guardia Civil y a los nuevos marineros de honor de la agrupacin, a cargo estas últimas del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana. Estas recalaron en el comandante naval de la ciudad, Antonio Couce Calvo, el director de la Fundación Instituto Atlántico del Seguro, Adolfo Campos Carballo, y María Jesús Tallo Nieto. Entre las autoridades civiles presentes también estuvieron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el delegado de Zona Franca, David Regades.

El público asistente y los músicos se mostraron «entusiasmados» con este clásico de estas fechas en la ciudad. Algunos de ellos habían llegado desde Huesca para ver las luces de Navidad y consiguieron las entradas casi en el último minuto, por lo que estaban «encantados» del recital. Marinetea es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es mantener vivo el espíritu de la desaparecida Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA), con todos aquellos que han cumplido su servicio militar en la Armada.

El presidente de la asociación, Carlos Pérez, volvió a agradecer la colaboración de todos sus miembros e integrantes y reiteró su petición de crear una exposición fotográfica con la historia de la ETEA y sus veteranos. Durante el recital también hubo tiempo para ir informando del resultado del Celta en su partido de la Europa League, aunque no fue posible celebrar un triunfo ante el Ludogorets por muy poco.