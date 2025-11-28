Marinetea celebra su XXV concierto

La Asociación de Marineros de la ETEA y la Armada, Marinetea, celebró este jueves 27 su XXV Gala Concierto en el Teatro Afundación de Vigo. El certamen contó con la Banda de música de la Escuela Naval de Marín y cuatro corales del área de Vigo. En el repertorio figuraron clásicos de Abba, Leonard Cohen, bandas sonoras y el propio himno de la agrupación.