La locura por el Black Friday también llega a los barrios a unas horas del 'desembarco' de portugueses en Vigo

Vigo se prepara para uno de los grandes fines de semana del año. Realmente ya empezó este viernes con el esperado Black Friday, el día con mayores descuentos del año que, por lo general, se extiende también este sábado y domingo. Lo que al principio era un fenómeno que se reducía a las compras online y a las grandes superficies, con el paso de los años se ha extendido también a buena parte del comercio local de Vigo.

Aunque algunas tiendas de barrio deciden no sumarse a esta fiebre de descuentos, son muchos los que entienden que es la única opción que tienen para competir con las grandes cadenas. Y es que el Black Friday no se vivió únicamente en el centro, sino que numerosas personas salieron a comprar a los negocios de zonas como Teis y O Calvario.

Black Friday en la peatonal del Calvario / Jose Lores

La presidenta de la asociación de comerciantes de O Calvario, Encarna Álvarez, asegura que tanto el viernes como durante toda esta semana han notado un importante aumento de afluencia en los negocios locales. «He visto tiendas que ofrecían descuentos de hasta un 70%. Ya se puede decir que el Black Friday y todos los días previos y posteriores, donde hay numerosas ofertas, han sustituido a las compras que se hacen antes de Navidad. Los regalos se compran ahora porque están a precios mucho más bajos que dentro de unas semanas», asegura Álvarez.

La peatonal de O Calvario, la calle más emblemática del barrio, estaba a rebosar de personas. Pero no solo vecinos, sino también vigueses de otras zonas de Vigo y turistas, que llenaban sobre todo las tiendas de calzado y de ropa, todas ellas con propietarios locales.

Black Friday en un comercio de la peatonal del Calvario / Jose Lores

El presidente de los comerciantes de Teis, Roberto Giráldez, también apunta que la ropa y los zapatos son los productos estrella de este Black Friday. «Hace años los negocios recelaban de esta época, pero muchos han caído en la tentación de los grandes descuentos», afirma. Yendo más allá de este fin de semana, Giráldez explica que la época navideña en Vigo concentra por regla general el 70% de la facturación anual de los comercios. «De aquí hasta que se apaguen las luces, todos los fines de semana será un lleno total», prevé.

Y es que el ambiente navideño de las calles y los descuentos del Black Friday es un cóctel perfecto para unas calles completamente abarrotadas en la ciudad. También, obviamente, los grandes centros comerciales vivieron hoy (y lo harán el sábado) una de las jornadas de mayor afluencia del año. Gracias a los descuentos agresivos, las tiendas de las grandes cadenas de ropa en Vialia y Gran Vía firmaron la que seguramente es la jornada de mayores ventas de todo el año.

Black Friday en la peatonal del Calvario / Jose Lores

Hay zonas de la ciudad, sin embargo, que se resisten a sumarse al Black Friday. El presidente de la asociación de comerciales de As Travesas (Aetravi), que también está al frente de la federación de comercio provincial, apunta que las ventas en esa zona están todavía bastante paradas y que se espera al inicio de diciembre para pegar un acelerón. «La gran mayoría de tiendas locales no participan en esos descuentos salvajes y, si lo hacen, es a costa de lo beneficios, porque los márgenes no son tan amplios», asegura Iglesias.

Hoteles y restaurantes, al 100%

En el centro, tanto en Príncipe como en los alrededores, prácticamente todos los comercios ofrecían este viernes y en los últimos días algún descuento especial para intentar competir con gigantes como Amazon o El Corte Inglés. Hay que tener en cuenta además que para atender la enorme demanda de estos días los establecimientos han tenido que contratar personal, y muchos de esos trabajadores se quedarán ya hasta que pasen las navidades. Sucede también en la hostelería. Y es que los hoteles del centro de Vigo están tanto para este fin de semana como el siguiente (el puente de la Constitución), a un nivel de ocupación que roza el 100%. Y algunos restaurantes ya no pueden recibir más reservas para cenas de empresa porque tienen ya completos todos los fines de semana que quedan de año.

El tráfico fluye a la espera de la llegada masiva de portugueses

El Concello de Vigo ha marcado este fin de semana en rojo en el calendario como días de «muy alta afluencia». El motivo principal es el puente festivo del que gozan en Portugal entre este sábado y el lunes. Por eso se espera que tanto mañana como el domingo lleguen a Vigo auténticas avalanchas de ciudadanos del país vecino que vienen a disfrutar del alumbrado navideño. Habrá que ver cómo responde el plan de tráfico elaborado por el Concello para momentos de elevada afluencia. Este viernes, pese a ser Black Friday y estar las calles de Vigo a rebosar, lo cierto es que el tráfico fluyó con normalidad a lo largo de prácticamente todo el día salvó momentos puntuales de cierta congestión de vehículos.