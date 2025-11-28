En libertad los tres detenidos por un narcopiso de Vigo y el medio kilo de heroína hallado en una casa de Gondomar

El golpe policial asestado en la calle Carmen de Vigo con la desarticulación de un narcopiso ha tenido un corto recorrido judicial. Las tres personas detenidas en esta operación, donde además se incautó medio kilo de heroína en una casa de Gondomar, han quedado en libertad.

Como publicó FARO en exclusiva, agentes de la Policía Nacional desmantelaron en la mañana de este jueves un narcopiso en la calle Carmen, en el distrito de Traviesas de Vigo, así como uno de sus principales puntos de suministro una casa de Gondomar donde se localizó medio kilo de heroína "lista para ser distribuida".

Como resultado de esta operación fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer. Tras pasar a disposición del juzgado número 8 de Vigo, los tres han quedado este viernes en libertad, una decisión que, dada la elevada cantidad de heroína incautada, desmoraliza a los efectivos que tantos meses han dedicado a las investigación en torno a este narcopiso.

Que los esfuerzos policiales por combatir estos narcopisos -15 desarticulados este año- carezcan de recompensa judicial forma parte ya de una dinámica habitual. Para desesperación de los agentes, de los 25 arrestados este año relacionados con estos inmuebles, solo uno permanece en prisión provisional.