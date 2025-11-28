El juez decano escribirá el bando del Día de la Constitución en Vigo
El juez decano de Vigo, Germán Serrano, será el encargado de redactar el tradicional bando del Día de la Constitución en la ciudad. El acto central tendrá lugar el viernes 5 en el Marco a las 12 del mediodía. El alcalde de la ciudad calificó de «buen jurista y buen vigués» al magistrado de origen granadino, en el cargo desde 2009.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral