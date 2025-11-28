Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juez decano escribirá el bando del Día de la Constitución en Vigo

El juez decano de Vigo, Germán Serrano, será el encargado de redactar el tradicional bando del Día de la Constitución en la ciudad. El acto central tendrá lugar el viernes 5 en el Marco a las 12 del mediodía. El alcalde de la ciudad calificó de «buen jurista y buen vigués» al magistrado de origen granadino, en el cargo desde 2009.

