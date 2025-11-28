La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi

"Sin nosotras no hay quien lave el instrumental", recuerdan las Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que hoy han convocado una huelga a nivel nacional. Así es que, con su paro, en los quirófanos solo se pueden operar a los pacientes urgentes o prioritarios (oncológicos y neurológicos). Esta mañana, en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se ha suspendido un buen número de operaciones. "Somos la hormiga del hospital y nuestra falta se tiene que notar", sostienen.

"Se han realizado más de las que se han suspendido", informan desde el Área Sanitaria de Vigo, confirmando el impacto de esta huelga, pero sin aportar datos concretos.

La movilización del colectivo de TCAE partió de Andalucía y se ha extendido a todo el país. Reclaman la reclasificación profesional al grupo C1, "tras más de 30 años de discriminación laboral". Explican que su clasificación como C2 no se corresponde con la titulación que les exigen ni con sus funciones en el Sistema Nacional de Salud.

¿Cuáles son sus funciones?

Resaltan que son "un pilar fundamental del sistema sanitario", el "primer apoyo al pacientes". "Somos la parte asistencial básica. Nos encargamos del bienestar del paciente, de que esté limpio, aseado y alimentado", defienden y recuerdan que ahora incluso les entregan medicación. También son las que dan apoyo al personal de Enfermería y médico, limpiando y esterilizando material, reponiendo almacenes, ofreciendo cuidados básicos en todas las áreas y dando asistencia técnica en procedimientos como diálisis, rehabilitación y UCI.

Esta mañana se concentraron ante el Hospital Álvaro Cunqueiro para recordar que desempeñan "funciones esenciales con alta carga física y emocional" y, sin su trabajo, "el sistema no puede funcionar".

Coincide con la huelga en centros de salud y Puntos de Atención Continuada en la comunidad gallega, convocada por la CIG y O'Mega, que discurre por su tercera jornada de paro. Recientemente, las huelgas de técnicos superiores sanitarios y de personal facultativo , ambas en octubre, también obligaron a suspender operaciones