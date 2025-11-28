El conselleiro de Sanidade advierte a Santiago que «se abre cualquier tipo de escenario» si no aprueba el acuerdo de Medicina

El acuerdo para la descentralización del grado de Medicina atraviesa en estos instantes una prueba clave: la aprobación del texto por parte del Consello de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela, la institución en la que se concentra la principal oposición al pacto de los rectores. Antes de conocer el resultado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advierte ante un posible rechazo: «A Xunta tomará as medidas necesarias cando chegue o momento, de maneira que ábrese calquera tipo de escenario».

En la celebración de los 30 años de la terapia celular en la sanidad pública viguesa, el titular de Sanidade sostuvo que «resultaría realmente triste» que «en un intento de evitar a fragmentación da docencia de medicina, al final sea o principal elemento tractor para que esa fragmentación realmente se produza».

Además del rechazo al acuerdo para la descentralización del grado que escenificó el pasado lunes la xunta de facultade de Medicina, parece claro que, al menos ese texto, no será ejecutado por el equipo rectoral que salga elegido de las urnas en febrero, ya que las cinco candidatas al rectorado de la USC se han ido alinéando a lo largo de la semana con esta postura.

Postura de la USC

Así lo expresaban públicamente a través de sendos comunicados la catedrática de Matemáticas Rosa Crujeiras: la de Derecho, Alba Nogueira, y la de Física, Maite Flores. A ellas se sumaban este jueves las otras dos aspirantes, la catedrática de Filoloxía Inglesa María José López Couso y la catedrática de Pedagogía y decana de Ciencias da Educación Mar Lorenzo.

La actual vicerreitora de Titulacións entiende que «sen o respaldo da Facultade de Medicina non se pode seguir adiante con ese acordo». Miembro del equipo del todavía rector, Antonio López, subraya que «todos podemos estar de acordo en que no contexto preelectoral no que nos atopamos non é o máis axeitado para negociacións deste tipo».

Preguntado por si se debería detener el debate del grado hasta que concluyan las elecciones a los rectorados de la UVigo y la USC, Gómez Caamaño respondió: «Hai que esperar ao que pase [hoy, en el consello de goberno de la USC] e, a partir de aí, pois tomar decisións. E o que vai facer a Axunta de Galicia, por suposto».