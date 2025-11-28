El Chuvi incorporará enfermeras gestoras de casos

Hay una nueva figura cada vez más extendida en la sanidad española: la enfermera gestora de casos. Es una profesional que se encarga de coordinar la atención a pacientes complejos o crónicos para personalizar la asistencia y garantizar una continuidad. El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) la incorporará de forma "progresiva" a lo largo del año en servicios como Rehabilitación, Medicina Interna y Reumatología.

Así lo anunció ayer el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, en una nueva sesión del Consello Asesor del Paciente. El encuentro estuvo centrado, en esta ocasión, en la presentación oficial del Comité de Ética Asistencial (CEA).

Su presidente, el doctor Juan Luis Fernández del Hierro, expuso a los reresentants de las más de 50 asociaciones integrantes cómo funciona este órgano, que tiene como objetivo apoyara a profesionales, pacienets y familiares en la toma de decisiones complejas, garantizando el respeto a los derechos, valores y dignidad de las personas.

La Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur presentó una nueva herramienta para canalizar las donaciones y el mecenazgo a la investigación, que pone a disposición de las asociaciones de cara a organizar campañas de financiación colectivas y otras acciones similares.

Ugade y Bolboretas no Ceo son las últimas incorporaciones al Consello Asesor del Paciente.