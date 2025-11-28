Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenario del mercado de O Calvario

Centenario del mercado de O Calvario |

Centenario del mercado de O Calvario |

El alcalde, Abel Caballero, visitó la muestra sobre la evolución histórica, arquitectónica y social del edificio de este mercado. Analiza los dos proyectos redactados por el arquitecto Jacobo Esténs: el de 1916 y el de 1925.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents