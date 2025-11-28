El león de Domecq ruge de nuevo en la Porta do Sol de Vigo
El Concello completa la restauración del histórico anuncio inaugurado en 1926
La Porta do Sol de Vigo recupera uno de sus símbolos más queridos y fotografiados, y no es el árbol de Navidad. El histórico mosaico de Pedro Domecq con su característico león vuelve a presidir uno de los laterales del kilómetro cero de la ciudad después de superar su segunda restauración, esta vez a apenas unos meses de cumplir un siglo de vida.
El alcalde, Abel Caballero, descubrió la renovada imagen del león de la jerezana bodaga de brandy y coñac. «Queremos que permanezca para siempre en ese sitio donde fue mostrado por primera vez», reseñaba mientras apuntaba a los reclamos similares en propiedad por FARO.
Y es que en el buen desenlace de todo el proceso tuvo también mucho que ver la colección de anuncios de azulejos del Decano, restaurada por Celia Casás y Mavi Valverde, del taller ARA de Tui. A la vista del resultado, el gobierno local no dudó en encargarle en su momento la recuperación del llamado popularmente «anuncio del león», que sumaba años de deterioro bajo una capa de carteles encolados.
El anuncio, considerado el más antiguo de la ciudad, fue fabricado por La Valencia Industrial según un boceto del dibujante jerezano Gómez, instalado en 1926 por el Hotel Moderno y autorizado por el arquitecto municipal de la época, Jenaro de la Fuente.
Situado sobre el Calexón dos Caños, ya había sido sometido a una rehabilitación anterior en 2009, cubriéndose con una placa de vidrio, pero «sufrió un pequeño deterioro», según señaló el alcalde. El gobierno municipal retiró la placa para poder realizar los trabajos sin la incidencia de la climatología.
Los valores artísticos del panel, representativo de la estética publicitaria de la primera mitad del siglo pasado, así como el zócalo de piedra que le sirve de peana, son suficientemente valiosos para decidir que la pieza forme parte del catálogo de bienes culturales.
