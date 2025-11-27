La Xunta y doce concellos prorrogan el transporte metropolitano dos años

Buenas noticias para la movilidad en el área de Vigo en lo que a tarifas se refiere. La Xunta de Galicia y doce municipios metropolitanos firmaron este miércoles la prórroga durante dos años del transporte interurbano entre los mismos. La ampliación del plan actual tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros aportados entre el ejecutivo autonómico (80%) y las distintas corporaciones.

El acuerdo fue ratificado por los representantes de Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Soutomaior. Aunque esta cuestión fue debatida entre Alfonso Rueda y Abel Caballero en su encuentro de junio de 2024, no se han dado nuevos pasos para que Vigo se una a esta red en la que se bonifica en un 80% el coste de los billetes. El punto de desacuerdo llega por la integración del transporte urbano municipal en dicho plan.

La firma en Santiago estuvo presidida por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, quien recordó que en 2024 se realizaron más de 3,7 millones de viajes bonificadas en el ámbito del área metropolitana, lo que supuso un incremento del 6,3% respecto al 2023. En el acumulado de este ejercicio hasta septiembre la subida es del 3,8%. El transporte de ría entre Vigo, Moaña y Cangas concentra actualmente dos de cada cinco viajes con estas tarjetas.

Entre los descuentos existentes que no se pueden disfrutar en el Vitrasa están el transbordo entre distintas líneas, la bonificación del 15% para viajeros recurrentes o del 50% en el caso de las familias numerosas. La otra diferencia con el bus urbano vigués es en las franjas gratuitas. Mientras en el metropolitano es para mayores de 65 años y menores de 21, en el olívico se restringe a jubilados y menores hasta los 15 años de edad.