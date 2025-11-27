Vigo activa este fin de semana el máximo nivel de restricciones de tráfico por la Navidad

En las próximas horas Vigo experimentará la primera gran prueba de las navidades. La ciudad activa este fin de semana el nivel de restricciones de tráfico más alto del Plan especial de Movilidad previsto para estas fiestas.

Aunque las medidas de tráfico afectarán a la mayor parte de los conductores, en el Plan de Movilidad se remarca que «las personas residentes, el transporte público de viajeros, los vehículos de emergencias y los vehículos de servicio público no resultarán normalmente afectados por las restricciones incluidas en las medidas especiales». Además, los residentes de las zonas más afectadas por la Navidad contarán con una tarjeta que los identificará y ayudará a los policías locales a la hora de establecer filtros para el acceso de vehículos a la zona donde se concentra la actividad.

Cambios de tráfico durante este fin de semana

Este fin de semana será el primero de los tipificados como de «Muy Alta Afluencia» por el plan de movilidad de Navidad de Vigo (28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre). Se aplicarán los siguientes cambios de tráfico en Vigo:

El acceso a la calle García Barbón y Rosalía de Castro desde Gran Vía y Urzáiz (sentido descendente), se habilitará por la calle Cervantes, que cambiará su sentido de circulación ordinario desde Alfonso XIII hacia la calle Urzáiz al sentido contrario, desde Urzáiz hacia la calle Alfonso XIII, desde las 10.00 horas de la mañana del día 28 de noviembre hasta las 22.00 horas del día 01 de diciembre, y desde las 10.00 horas del día 05 de diciembre hasta las 22.00 horas del día 08 de diciembre.

La calle Cervantes pasará a sentido descendente los días de «Muy Alta Afluencia» a la Navidad de Vigo. / Concello de Vigo

El acceso a la ciudad desde la autopista AP-9V se hará preferentemente por las salidas 2V ( Buenos Aires ) y 4V ( Isaac Peral y Túnel de Beiramar ). La salida por la 5V ( Alfonso XIII ) se realizará obligatoriamente mediante maniobra de giro a la derecha en dirección hacia la calle Alfonso XIII y García Barbón. A tal efecto, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración, a instancias del Ayuntamiento las autoridades competentes para la explotación y gestión del tráfico de la AP-9V realizarán las oportunas comunicaciones a los usuarios.

se hará preferentemente por las salidas 2V ( ) y 4V ( ). La salida por la 5V ( ) se realizará obligatoriamente mediante maniobra de giro a la derecha en dirección hacia la calle Alfonso XIII y García Barbón. A tal efecto, en aplicación de los principios de coordinación y colaboración, a instancias del Ayuntamiento las autoridades competentes para la explotación y gestión del tráfico de la A mayores, el Concello solicitará a las autoridades competentes sobre la autovía A-55 la realización de comunicaciones con los usuarios recomendando la entrada a Vigo por la AP-9V y, en el caso del transporte discrecional de viajeros, su obligatoriedad por razón de evitar el «fallo sistémico de la calle Beiramar». A tal efecto, la Policía Local realizará controles de acceso desde la VG-20 hacia Beiramar.

la realización de comunicaciones con los usuarios y, en el caso del de viajeros, por razón de evitar el «fallo sistémico de la calle Beiramar». A tal efecto, la Policía Local realizará controles de acceso desde la VG-20 hacia Beiramar. Queda prohibida la circulación en el tramo comprendido entre la calle Gravina y la calle Cervantes . Acceso a la calle Cervantes en dirección a Alfonso XIII por Gravina y Churruca.

en el tramo comprendido entre la . Acceso a la calle Cervantes en dirección a Alfonso XIII por Gravina y Churruca. El tráfico ordinario descendente por la calle República Argentina deberá continuar hacia la calle Rosalía de Castro por el carril izquierdo. El transporte urbano, residentes y garajes de la Travesía de Santiago de Vigo circularán por el carril derecho de República Argentina, permitiéndose el giro hacia la calle García Barbón a estos vehículos, habilitando un carril en sentido contrario delimitado en la calle García Barbón entre la calle República Argentina y la calle Oporto.

deberá continuar hacia la calle Rosalía de Castro por el carril izquierdo. El transporte urbano, residentes y garajes de la Travesía de Santiago de Vigo circularán por el carril derecho de República Argentina, permitiéndose el giro hacia la calle García Barbón a estos vehículos, habilitando un carril en sentido contrario delimitado en la calle García Barbón entre la calle República Argentina y la calle Oporto. La calle Montero Ríos tendrá permitido el acceso en sentido contrario de circulación desde la calle Olloqui para el uso exclusivo de autobuses turísticos hacia los hoteles del entorno de la Plaza de Compostela.

tendrá permitido el acceso en sentido contrario de circulación desde la calle Olloqui para el uso exclusivo de autobuses turísticos hacia los hoteles del entorno de la Plaza de Compostela. En la Plaza de Compostela , entre Velázquez Moreno y Colón, se establece doble sentido de circulación para el acceso de residentes y al aparcamiento desde la calle Velázquez Moreno.

, entre Velázquez Moreno y Colón, se establece para el acceso de residentes y al aparcamiento desde la calle Velázquez Moreno. En la calle Rosalía de Castro , entre Pontevedra y Colón, se establece doble sentido de circulación para acceder a aparcamiento y garajes de Colón.

, entre Pontevedra y Colón, se establece doble sentido de circulación para acceder a aparcamiento y garajes de Colón. En la calle Colón, entre Areal y Rosalía de Castro, se establece doble sentido de circulación para acceso a residentes y aparcamiento desde la calle Marqués de Valadares y Rosalía de Castro.

La calle Velázquez Moreno, entre Marqués de Valadares y Policarpo Sanz, permanecerá en doble sentido para el acceso y salida al aparcamiento de Velázquez Moreno con ayuda de señalización.

Se establece doble sentido de circulación reservado únicamente para residentes en la calle Hernán Cortés entre las calles de María Berdiales y Urzáiz, con acceso desde la calle María Berdiales.

entre las calles de María Berdiales y Urzáiz, con acceso desde la calle María Berdiales. El acceso a la calle Magallanes estará restringido a residentes, garajes y servicio público.

estará restringido a residentes, garajes y servicio público. El acceso a la calle Gil y el tramo de Don Bosco entre Progreso y calle Gil estará restringido a residentes, garajes y servicio público.

y el tramo de estará restringido a residentes, garajes y servicio público. Con la expresada excepción del ámbito de la calle Cervantes, el horario de aplicación de las medidas especiales se estipula a las 18:00 horas, salvo que los indicadores aconsejen su anticipación o demora.

Tres categorías de días con medidas especiales

El Plan de Movilidad de la Navidad de Vigo variará según tres categorías de días con medidas especiales de distinta intensidad y alcance. Además, también podrían variarse las horas en función de la intensidad de afluencia de cada jornada, ya que la situación del tráfico se comprobará en tiempo real.

Días de «Afluencia Muy Alta» (9 días): 28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre (los días de diciembre 1 y 8, lunes, coinciden con dos de los festivos en Portugal , por lo que se prevé una llegada masiva de turistas a la Navidad de Vigo).

28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre (los días de diciembre 1 y 8, lunes, coinciden con , por lo que se prevé una llegada masiva de turistas a la Navidad de Vigo). Días de «Afluencia Alta» (11 días): 16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre; 02, 03 y 04 de enero.

16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre; 02, 03 y 04 de enero. Días de «Afluencia Moderada» (35 días): 15, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de noviembre; 02, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre; 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de enero.

Autobuses de transporte discrecional

El transporte discrecional de viajeros deberá acceder a Vigo obligatoriamente por la AP-9V, aunque procedan de la A-55.

Los autobuses de transporte discrecional que quieran dejar y recoger a su pasaje en el centro de la ciudad deberán usar únicamente el espacio señalizado a tal efecto en la calle Areal.

Itinerarios alternativos recomendados

El plan de movilidad del Concello de Vigo de cara a la Navidad de Vigo aconseja los siguientes itinerarios alternativos.

• Túneles de Areal-Beiramar para aquellos vehículos que circulen por las calles de Sanjurjo Badía, García Barbón y Areal.

• Avenida de Beiramar para los vehículos que transiten hacia Teis.

• El trayecto calle Coruña–Plaza de América–Gran Vía para los que transiten en dirección a Travesía de Vigo.

• Salida por la calle de Isaac Peral de los vehículos procedentes de la autopista AP-9V.

• Gran Vía, Plaza de América y calle de Coruña para los vehículos que procedan de la Plaza de España con destino a la zona de Beiramar.

• Se recomienda evitar el acceso a la zona central de la Navidad, utilizando los aparcamientos situados en el entorno de esa zona.

Acceso a los parkings públicos en calles con tráfico restringido

• Aparcamiento Roma: acceso desde la calle Velázquez Moreno.

• Aparcamiento Colón 7: acceso desde la calle Marqués de Valadares o Rosalía de Castro.

• Aparcamiento Policarpo Sanz: acceso desde la calle García Barbón y salida por la calle Pontevedra.

• Aparcamiento Velázquez Moreno (nº 20): acceso y salida desde la calle de Marqués de Valadares por la calle de Velázquez Moreno con ayuda de señalización.

• Aparcamiento Colón Centro (nº 28): acceso desde la calle García Barbón por un carril ascendente y salida por Uruguay.

• Aparcamiento El Dorado (Uruguay 8): acceso desde la calle García Barbón por un carril ascendente por la calle Colón, salida por Uruguay.

• Aparcamiento Urzáiz: acceso desde las calles Cervantes, y desde García Barbón por un carril ascendente por la calle Colón, salida por Uruguay y Lepanto.

• Aparcamiento de la Plaza Portugal: acceso desde Urzáiz, y desde la calle García Barbón por un carril ascendente por la calle Colón hasta Uruguay, salida por República Argentina.

Un parking del centro de Vigo completo durante la Navidad / Marta G. Brea

Acceso a los garajes afectados por las restricciones

• En la calle Policarpo Sanz, el tramo entre las calles Reconquista y Velázquez Moreno, se accede por Reconquista. El tramo entre las calles Colón y Velázquez Moreno por Velázquez Moreno ascendente desde Marqués de Valadares.

• Calle Velázquez Moreno, en el tramo entre las calles de Marqués de Valadares y Príncipe, el acceso y salida a los garajes será desde la calle Marqués de Valadares.

• Calle Colón, en el tramo entre las calles Areal y Policarpo Sanz, el acceso será desde Marqués de Valadares o Rosalía de Castro. En el tramo entre Policarpo Sanz y Uruguay el acceso será desde García Barbón.

• Calles Urzáiz, Uruguay, Gravina, Churruca, Cervantes, Roxelio Abalde, acceso por García Barbón y Colón.

• Calle de Hernán Cortés entre Urzáiz y María Berdiales: desde María Berdiales.

En todo caso, en esta zona, ante una situación de necesidad excepcional se accederá a una velocidad máxima de 10 km/h.

A mayores, la parada de taxis situada en el Paseo de Alfonso XII se desplazará a la calle Falperra 5–17. Y el aparcamiento de motos se traslada la zona de estacionamiento de motos del Paseo de Alfonso XII hacia la calle Marqués de Valadares.

Recomendaciones a los peatones

El plan de tráfico de la Navidad de Vigo incluye también una serie de recomendaciones para peatones:

• En general se recomienda la circulación de las personas por la acera derecha, en el sentido de la marcha, y en todo caso por la derecha según el sentido de su marcha.

• Evite el uso del vehículo privado. A las calles cortadas al tráfico no se podrá acceder desde las horas establecidas, por lo que convendría que acudan a sus proximidades preferiblemente a pie o en transporte público.

Puntos más conflictivos

Foto de archivo de cortes de tráfico durante la Navidad de Vigo. / Jose Lores

Deben respetarse las zonas delimitadas para la circulación de vehículos y las indicaciones del personal que gestiona la movilidad, con especial atención en los siguientes puntos:

•Cruce de las calles Areal con Pontevedra, en el acceso de vehículos al aparcamiento de Plaza de la Estrella.

• Cruce de las calles de Marqués de Valladares con Colón, en la salida de vehículos de Marqués de Valladares y Rosalía de Castro a Colón, en el acceso al aparcamiento Colón 7 y en el acceso de residentes.

• Cruce de las calles García Barbón con Colón, en el paso de vehículos desde García Barbón a Colón ascendente por carril vallado hasta la calle Cervantes. Uso de las aceras para caminar entre Policarpo Sanz y García Barbón.

• Cruce de las calles Policarpo Sanz con Velázquez Moreno, en el paso de vehículos en el cruce para acceso de residentes y aparcamiento.

• Cruce de las calles Colón y Uruguay, en el acceso y salida de los aparcamientos de Colón Centro y Urzáiz y paso de autobús urbano ascendente por Urzáiz.

•Cruce de las calles Magallanes con Urzáiz, donde confluyen la salida del aparcamiento de Urzáiz y la calle Magallanes hacia la calle República Argentina y el paso de autobús urbano ascendente por Urzáiz.

• Cruce de las calles Gran Vía con Urzáiz, en el paso de autobús urbano en sentido ascendente hacia Gran Vía.