La UVigo debate el acuerdo de Medicina el lunes

La UVigo celebrá el próximo lunes, día 24, un Consello de Goberno extraordinario para abordar el pacto de descentralización de Medicina. Tras obtener el visto bueno del Consello de Docencia Clínica, la UDC ya lo ratificó la semana pasada. Y este viernes lo hará Santiago, cuya Facultad de Medicina ya ha mostrado su fuerte rechazo.