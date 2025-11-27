El Tren Celta Vigo-Oporto vuelve a ser directo aunque empeora sus horarios desde el 14 de diciembre

Nuevos cambios en el único servicio ferroviario que conecta Galicia y Portugal. El Tren Celta entre Vigo y Oporto volverá a ser directo desde el domingo 14 de diciembre, cuatro meses después de que la antigüedad del material empleado obligara a realizar un transbordo en Viana do Castelo para «ahorrar» kilómetros. Esta modificación no será del todo positiva, ya que incluirá dos cambios de calado en lo relativo a sus horarios: más paradas y un retorno más temprano desde el lado español.

Así lo constatan los horarios ya disponibles en los canales de venta habituales donde se incluye una nueva parada intermedia en la estacion de Barcelos. Este municipio de casi 120.000 habitantes en el área metropolitana de Braga se une a Valença do Minho, Viana do Castelo y Braga para incrementar el tiempo de viaje entre cuatro y doce minutos a los 144 actuales, dependiendo de las frecuencias.

Al mismo tiempo, la salida vespertina desde la estación de Guixar (IC 422) se adelanta desde las 19.56 hasta las 18.05 horas. Este cambio de casi dos horas es a petición de los maquinistas lusos que efectúan el servicio de retorno hacia su residencia. El hotel en el que pernoctan en la ciudad tras llegar con el convoy anterior tiene el «check out» al mediodía, lo que les obligaba a pasar casi ocho horas en la calle antes de iniciar su jornada de trabajo. Al mismo tiempo han mostrado recelos a tener que seguir operando esta línea con su operativa actual en la que pasa el cuádruple de horas estacionado que circulando.

Problemas con el material

El trayecto operado por Comboios de Portugal se realiza con los conocidos «camellos» de la serie 592 de Renfe de más de cuatro décadas de antigüedad. Esto provocó que más de la mitad de los que la compañía lusa tenía alquilados fueran devueltos a España al alcanzar su kilometraje máximo. Los desencuentros entre las empresas públicas sobre quién debía costear su revisión provocaron que algunos fueran abandonados en Arbo, tal y como denunció FARO hace ahora un año. Así, el transbordo permitía reducir en un 53% la distancia recorrida por los convoyes, lo que se traducía en un ahorro semanal de 2.300 kilómetros.

Pablo Hernández Gamarra

Desde Portugal se apuntó a que se trataba de una situación provisional que sería resuelta en cuanto se electrificaran otras líneas del país. En ese momento sería posible trasladar estos trenes diésel al trayecto internacional. Fuentes ferroviarias apuntan que los convoyes actuales «cada vez fallan más», por lo que se espera la llegada de unas nuevas de la Linha do Douro en las próximas semanas. Esta situación se podría solventar con los coches Arco comprados por Portugal a España en la pandemia y que ya se emplean en el Intercidades entre Valença y Lisboa.

Nuevos horarios del Tren Celta desde el 14 de diciembre:

Salidas desde Vigo-Guixar:

8.58 horas --> 10.24 horas (146 minutos, cuatro más)

18.05 horas ---> 19.35 horas (150 minutos, ocho más)

Salidas desde Oporto - Campanhã