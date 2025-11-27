Tercera avería de la semana en el ascensor de Marqués de Valterra con usuarios atrapados

A avería por día y con gente atrapada. Es el mal balance de esta semana para los usuarios del ascensor de Marqués de Valterra, que salva el desnivel de la calle con Torrecedeira y que fue una de las primeras actuaciones del Vigo Vertical. El elevador registró ayer una nueva incidencia, con la cabina detenida a medio camino y con varias personas en su interior. Es la tercera de la semana, que haya trascendido, y que hizo pasar un mal rato a sus usuarios, rescatados por los bomberos.