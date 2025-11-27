La tala de árboles en O Castro llega a la Valedora
El BNG denunciará la tala de árboles que el Concello está acometiendo en O Castro ante la Dirección General de Patrimonio Natural y la Valedora do Pobo. «Estamos ante un episodio más del arboricidio permanente que impone el alcalde-leñador Abel Caballero», lamentó el portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas.
