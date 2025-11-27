El Sergas oferta 50 vacantes de Medicina de Familia en centros de salud del área

El Servizo Galego de Saúde oferta medio centenar de vacantes de Medicina de Familia en los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo y abre el plazo para que los aspirantes seleccionados por oposición puedan escoger destino, hasta el 12 de diciembre.

Las 50 plazas ofertadas -el 18% de todas las ofertadas en Galicia- no son todas las que están vacantes en el área, una cifra de la que el Sergas no ha informado.

La mayor oferta se concentra en los Puntos de Atención Continuada, con 19 plazas: 4 en A Guarda y Ponteareas; 3 en Tui; y 2 en O Morrazo, Porriño, Val Miñor y Vigo.

Además de estas dos últimas, en la ciudad de Vigo figuran otras diez. Ninguna de mañana, que son las más codiciadas. De hecho, de las 9 plazas que hay de tarde en todo el área sanitaria, solo una es de fuera del municipio olívico -en concreto, de Redondela-. En Teis figuran 5 y en Beiramar, Casco Vello y Coia, una en cada centro.

También se permite la elección de 14 deslizantes, es decir, con días que tendrán que ir de mañana y otros de tarde. Se convierten 2 de Teis -que antes eran de mañana- y se ofertan 5 en A Guarda, 3 en Cangas, 2 en Porriño, 1 en Gondomar y otra en Porriño.

Las matutinas están todas en territorios más alejados y, por tanto, menos solicitadas habitualmente. Son 3 en Salvaterra do Miño, 2 en As Neves, 1 en A Cañiza, 1 en Mondariz y otra en O Rosal.

Huelga

Este plazo se abre en plena huelga de Atención Primaria, convocada por la CIG y O'Mega, con la que reclaman precisamente una reordenación de los recursos humanos. El mayor impacto de los paros se está registrando en los médicos de familia y se están movilizando de forma especial los residentes.

Ayer se concentraron en Vigo ante el centro de salud de Taboada Leal y PAC de Vigo. Pilar Rodríguez, de CIG-Saúde, advirtió de "discrepancias" con el Sergas por las cifras que la Administración ha difundido sobre el seguimiento del paro y que lo limitaron ayer a un 5,5% en la comarca. Denuncia, además, que el Área Sanitaria de Vigo no facilita datos segregados por centros y categorías como sí están haciendo otras gallegas.