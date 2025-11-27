Sánchez urge desbloquear el convenio de la piscina de Teis

La presidenta en funciones de la Diputación, Luisa Sánchez, reclamó ayer al alcalde «desbloquear» el convenio para cofinanciar la reforma de la piscina de Teis, tras más de tres años y medio cerrada después de que sufriese un aparatoso incendio. El ente provincial informó de que ha enviado al regidor una carta para emplazarlo a mantener una reunión este mismo jueves con el objetivo de poder acordar este convenio bilateral.

Sin embargo, Abel Caballero respondió ayer que él ya ha firmado el convenio con la Diputación, que se lo remitió el pasado lunes y que está a la espera de que ahora sea rubricado por el ente provincial. «Si quieren, que firmen, y si no quieren, que no firmen», advirtió, tras lo que añadió que las obras de la piscina van «en tiempo y forma» y que si la Diputación no firma, el Concello asumirá en solitario su financiación.

Sánchez reivindicó que ambas administraciones están «abocadas a entenderse» y que deben trabajar en beneficio de la ciudad y del barrio de Teis, en particular. Por ello, emplazó al alcalde a dejar a un lado «debates estériles y belicismos dañinos» y mostrar «altura de miras» para hablar.