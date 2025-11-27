Gangas de ropa de segunda mano y complementos en Vigo: vuelve el Vintax Market

El centro comercial Plaza Elíptica de Vigo acoge los días 4, 5, 11 y 12 de diciembre la tercera edición del Vintax Market, un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano.

Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas, que quieren dar otra vida a prendas u objetos que ya no usan. Su intención es dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización, la fabricación propia, la creatividad y el consumo consciente.

La organización, que es la misma que da vida al mercado de arte, ilustración y diseño Mona, subraya que el Vintax Market es «un espacio dedicado a la moda sostenible y circular para promover el consumo responsable y consciente». «Pueden participar artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y todos los creativos que apuesten por la moda ética», indican. La entrada para clientes es libre.

El Vintax Market se celebra en la planta baja del centro comercial Plaza Elíptica entre las 12.00 horas y las 20.30 horas. Añaden los organizadores que, en esta edición, al igual que ya se hizo en la primera y en la segunda, celebradas en junio y septiembre, se destinará parte del dinero recaudado en las inscripciones a apoyar iniciativas «con un impacto positivo tanto para el planeta como para las personas directamente».

Anotarse como expositor

Para anotarse como expositor, basta con rellenar un formulario al que se accede desde la bío de la cuenta de Instagram del Vintax Market. La organización asegura que esta edición es una gran oportunidad para comprar regalos navideños con alma y responsabilidad. Invita a vecinos y visitantes a acudir a la Plaza Elíptica para conocer el trabajo de los creadores locales y sorprenderse con prendas a precios asequibles.

El evento se celebra en el centro comercial Plaza Elíptica, en Vigo. / Vintax Market

El logotipo muestra un pantalón del revés con botas, una metáfora visual que refleja la esencia del proyecto y su enfoque en una forma de entender la moda más sostenible y consciente. Fue creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, organizadora del evento.