Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año

El Hospital Ribera Povisa acaba de incorporar a su plantilla al doctor Juan Diego Sánchez Vega como jefe de Cardiología. Es el segundo fichaje que realiza en poco más de un año para liderar uno de los servicios en los que el centro concertado ha acumulado en los últimos tiempos más problemas por déficit de personal. Y en el baile de profesionales que se está produciendo en la sanidad viguesa, vuelve a perder a otra profesional que pasa a reforzar el equipo de de Vithas Vigo: la doctora Amalia Carmona Campos se convierte en la coordinadora de la Unidad de Aparato Digestivo.

Cardiología de Povisa ha atravesado en los dos últimos años problemas de personal —por acumulación de permisos, bajas y salidas de médicos a otros destinos— que le llevaron a cerrar las agendas durante algunos periodos y a apoyarse en profesionales de otros hospitales del Grupo Ribera Salud, que viajaban a Vigo para pasar consulta en fin de semana.

Como una de las medidas para estabilizar esta situación, Povisa fichó en el Hospital Álvaro Cunqueiro al cardiólogo Emad Abu-Assi y lo nombró jefe de servicio en septiembre de 2024. Seis meses después, dimitió del cargo, aunque sigue en la plantilla del centro concertado.

Ahora es el doctor Juan Diego Sánchez Vega el que coge las riendas del servicio. Graduado en Medicina por la Universidad de Navarra como número uno de su promoción y profesor colaborador en ella desde 2022, se especializó en el Ramón y Cajal de Madrid y obtuvo el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. Recientemente, realizó una beca en imagen cardíaca avanzada en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Povisa destaca su «amplia experiencia en su especialidad e interés en la imagen cardíaca multimodal». Subraya que «ha demostrado sus habilidades de liderazgo y gestión de equipos multidisciplinares» tanto en el entorno clínico como en proyectos de investigación multicéntricos. Es autor de más de 25 artículos y 50 comunicaciones nacionales e internacionales. El doctor Sánchez ve «todo un reto» dirigir el servicio, en el que hay otros cuatro especialistas en Cardiología, según la web del hospital.

La doctora Carmona, con otros especialistas de la Unidad de Aparato Digestivo de Vithas Fátima / Cedida

Digestivo

Para liderar a un equipo de seis reputados especialistas en Aparato Digestivo —Fulgencio Domínguez, José Luis Ulla, Roberto González Soler, Juan Ramón Pineda, Enrique Vázquez Astray y Antonia Méndez Vázquez—, el Hospital Vithas Vigo ha fichado a la doctora Amalia Carmona Campos. Licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela, se especializó en el Complejo Hospitalario de A Coruña y amplió su formación con másteres en Oncología Digestiva y en visión avanzada y manejo integral de enfermedad intestinal.

Además de esta incorporación, Vithas Fátima amplía la cartera de servicios tras invertir 400.000 en una nueva sala de endoscopias —la segunda del hospital—, que entrará en funcionamiento la próxima semana, con nuevo aparataje de última generación. El gerente, Ciro Cabezas, explica que esta inversión responde «a la elevada demanda» por los cribados y el aumento de estas patologías.

En los últimos años, se han marchado de Povisa a Vithas Vigo, al menos, tres dermatólogos, un anestesista, un neurólogo, una urgencióloga y una cirujana plástica.