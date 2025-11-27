Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Registro judicial en una gestoría por un caso de la Audiencia Nacional

Una gestoría de Vigo ha sido objeto de una entrada y registro judicial en el marco de una causa que instruye la Audiencia Nacional y que motivó la realización de más registros en otros puntos de España. La investigación, por presunto fraude fiscal, se realiza en colaboración con la Agencia Tributaria. Se solicitó la colaboración del juzgado de guardia de Vigo.

